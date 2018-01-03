Google, Fuchsia OS'yi Test Ediyor.
Ne işe yaradığı hala tam belli olmayan gizemli Fuchsia OS, Google tarafından Pixelbook üzerinde test edilmeye başlandı!
Fuchsia OS, Google'ın aktif olarak geliştirdiği gizemli bir deneysel işletim sistemi. Ne Android ne de Chrome OS'un yerini alması için tasarlanan Fuchsia'nın şu an Google Pixelbook'lar üzerinde test edildiği ortaya çıktı.
Android Police'in haberine göre çok yönlülüyle tanınan Pixelbook, Fuchsia'nın web dokümanına eklendi - bu da en azından bir kaç geliştiricinin Pixelbook üzerinde Fuchsia ile oynadığını gösteriyor.
Anlaşıldığı kadarıyla Fuchsia, yeni modern donanımlar göz önünde bulundurularak sıfırdan geliştirilmeye başladı. Geçmiş donanım ve yazılımların getirdiği sınırlamalara bağlı olmayan yeni işletim sistemi, daha hızlı ve etkili olmayı amaçlıyor.
Şimdilik Google'ın Chorme OS mi, Android mi yoksa Fuchsia OS ile mi yola devam edeceği belli değil. Bazı tahminlere göre Fuchsia hem Android hem de Chrome OS uygulamalarını destekleyebilir. Google, adım adım Windows'a rakip olabilecek bir işletim sistemi geliştirmeye çalışıyor da olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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