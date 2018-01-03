Google, Fuchsia OS'yi Test Ediyor.

Ne işe yaradığı hala tam belli olmayan gizemli Fuchsia OS, Google tarafından Pixelbook üzerinde test edilmeye başlandı!

Google, Fuchsia OS'yi Test Ediyor.

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