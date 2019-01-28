Google Geliştirici Konferansının Tarihi Belli Oldu
Google'ın merakla beklenen geliştirici konferansı I/O 2019'un tarihi gizli bir bulmacanın içerisinde bulundu!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google, gizli mesajlar yayınlamayı seven bir firma. Firmanın geliştiricilere yönelik resmi Twitter hesabı, hızla yaklaşan I/O geliştirici konferansı ile ilgili bir tweet gönderdikten sonra @internaltest189 isimli bir hesabın paylaştığı bir başka tweet Till Kottmann'ın dikkatinden kaçmadı. Kottmann, işin peşini bırakmayarak Google'ın I/O takvimi için sunduğu bulmacayı bir bakıma çözdü ve iddiasına göre ortaya yazılım devinin geliştirici konferansını düzenlemeyi planladığı tarih ortaya çıktı.
Kottmann'ın paylaştığı .json uzantılı dosyanın ekran görüntüsünde bulunan kodların bir kısmı şu şekilde:"I/O 2019 için 7-9 Mayıs tarihleri arasında Mountain View, Kaliforniya'da bulunan Shoreline Amfi Tiyatrosu'nda bize katılın."
İlginç olarak bu tarih, merakla beklenen bir başka geliştirici konferansı olan Microsoft Build'in birkaç hafta önce sızdırılan düzenlenme tarihi ile çakışıyor. Bu veriler, geçtiğimiz yılda da Google I/O ile aynı tarihe denk gelen etkinlik adına isabetsiz olabilir.
Yine de geliştirici konferansı sezonu hızla yaklaşıyor ve söz konusu tarihler, teknoloji devlerinin teknoloji dünyası için sırada ne olduğunu göstereceği etkinliklerin düzenlenme tarihleri olması sebebiyle önemli bir konumda. Google'ın önümüzdeki I/O etkinliğinde Android Q versiyonunun ön izleme sürümünü tanıtması ve önümüzdeki birkaç ay boyunca sürümün test versiyonlarını yayınlaması bekleniyor. Teknoloji devinin bunun yanı sıra Google Asistan'ı da ilgilendiren yapay zeka geliştirmelerinden bahsetmesi kuvvetle muhtemel.
Google I/O ve Microsoft Build etkinliklerinin ardından Apple'ın da yıllık WWDC etkinliğini Haziran ayında düzenlemesi bekleniyor. Eğer gelecek yılın yazılım güncellemelerinin neler getireceğini merak ediyorsanız, CHIP Online'ı takip etmeyi unutmayın!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın