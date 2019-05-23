Google Glass Enterprise Edition 2 Tanıtıldı
Google'ın akıbeti tartışılan artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass geri döndü. Ama bu habere fazla heyecanlanmayın; kötü bir haber daha var!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe bakılırsa Google'ın AR gözlüğü Google Glass için işler henüz sona ermiş değil. Orijinal Google Glass son tüketiciye ulaşarak endüstriyi kökünden değiştirememiş olsa da, garip görünümüyle dikkat çeken bu üründen Google hiçbir zaman vazgeçmedi. Şimdi ise şirket, bunun yerine Glass Enterprise Edition ile tüketici pazarından uzak bir adım atarak arttırılmış gerçeklik gözlüğünü yeni bir amaç için kullanacak. Geçtiğimiz gün Google tarafından duyurulan Glass Enterprise Edition 2, Google Glass'ın arttırılmış gerçeklik vaatlerini işletmelere sunuyor.
Google tarafından sunulan yeni AR gözlükler; daha hızlı şarj için USB-C, Bluetooth 5.0, Android Oreo (AOSP yapısı) ve gelişmiş bilgisayar vizyonu ve makine öğrenmesi için yeni Qualcomm Snapdragon XR1 çipi gibi birkaç önemli iyileştirme içeriyor. Yeni çip, performansı eşzamanlı olarak arttırırken güç tasarrufu sağlanmasına da yardımcı olarak ürünün ilk sürümünün bulundurduğu önemli bir eksiği de kapatıyor olacak.
Ürünün arkasındaki ekip ayrıca daha geniş bir görüş açısı sağlamak için özel güvenlik çerçeveleri üzerinde Smith Optics ile birlikte çalıştı. Ekibin ana şirket olan Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Google X programından Google'a dönmesi için yeterince sebep oluşmuş olsa da Google Glass Enterprise Edition 2 yine de bir son tüketici ürünü değil.
Teknoloji ilerliyor ve daha güçlü bilgisayar görüşü, kendi kendine yol alabilen arabalardan akıllı telefon kameralarına kadar her yerde ortaya çıkıyor. Ancak Glass Enterprise Edition 2 ile Microsoft'un geliştirdiği HoloLens 2'nin paylaştığı ana çalışma alanı hala kurumsal çözümler olarak öne çıkıyor- en azından şimdilik.
AR araçlarına ihtiyaç duyan çoğu ortalama tüketici sürekli olarak onlara ihtiyaç duymayacak ve temel AR araçlarının akıllı telefonlarda görünmeye başlamasıyla 1000 dolardan yüksek bir fiyat etiketi ile gelecek olan bu ürünü satın almak için çok az neden var. Çekimleri arkadaşlarınızla paylaşmak için dahili kameralı bir çift gözlük almaya ihtiyacı olduğunu öne sürebilecek az sayıdaki tüketici için bile bu ihtiyaçlarını karşılayacak çok daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Snapchat Spectacles öne çıkıyor.
Bu nedenle, Google Glass projesi büyük bir adım atarak deneysel Google X laboratuvarlarından Google'a geçmiş olsa bile, günlük yaşamlarımızda artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullandığımız beklenen gelecek henüz burada değil - ama onu aramaya başlayabiliriz. Ve bunun için en doğru adres şu an için ofislerimiz olacak gibi görünüyor.
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