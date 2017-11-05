Google Glass, micro-LED Ekranla Geri Gelebilir

Google'ın aldığı bu patente bakarsak, Google Glass'ın geri dönüşü için hazırlanmaya başlayabiliriz!

Google Glass, micro-LED Ekranla Geri Gelebilir

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Google Glass, micro-LED Ekranla Geri Gelebilir

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