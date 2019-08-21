Google Go, Tüm Android'li Cihazlara Geldi
Google'ın hafif arama uygulaması Google Go, artık herkes tarafından kullanılabiliyor
Android'in hafif sürümü olan Android Go, bu özelliğini büyük ölçüde "Go" isimli hafif uygulamalardan alıyor. Go uygulamaları aslında büyüyen piyasalar ve düşük teknik özelliklere sahip telefonlar için geliştirilseler de, firma bu uygulamaları daha geniş bir kitleye sunmaya başladı.
Gallery Go ve Files uygulamalarından sonra şimdi de arama uygulaması Google Go, Play Store üzerinden tüm Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Sadece 7MB boyutundaki uygulama, aramalarınızı kötü bağlantı kalitesine rağmen koruyor ve internet bağlantısı geri geldiğinde, kaldığınız yerden devam etmenizi sağlıyor. Uygulama, kamera çevirisi, metni veya çevirileri sesli okuma gibi özellikler de sunuyor.
Android 5.0 ve sonraki sürümlerde desteklenen Google Go'yu Play Store'dan indirebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın