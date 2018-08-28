Google Goggles, Son Güncellemesini Aldı!

Google'ın son dört yıldır dokunmadığı görüntü tanıma hizmeti dün bir güncelleme aldı, ancak bakın ne için...

Google Goggles, Son Güncellemesini Aldı!

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