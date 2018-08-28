Google Goggles, Son Güncellemesini Aldı!
Google'ın son dört yıldır dokunmadığı görüntü tanıma hizmeti dün bir güncelleme aldı, ancak bakın ne için...
2009'da ortaya çıkan Google Goggles, geçtiğimiz yıl Google'ın Android telefonlara sunduğu görsel arama aracı olan Google Lens'in atası sayılabilir. Barkod okumak, objelerin üzerindeki yazıları tanımlayabilmek gibi birçok Google Lens özelliğini üzerinde uzun zamandır taşıyan uygulama, 2014'ten beri güncelleme almıyordu.
Aslında Google, Lens'i duyurarak Goggles'ın ölüm fermanını çoktan imzalamıştı ama bunu resmi olarak duyurması bir sene kadar sürdü. 2014'ten beri ilk kez güncelleme alan uygulamayı indirip açmaya kalktığınızda, telefonunuzun Google Lens'i destekleme durumuna göre yukarıdaki ekranlardan biriyle karşılaşıyorsunuz. Telefonunuz Google Lens'i desteklemiyorsa, uygulama Google Fotoğraflar'ı (veya telefonunuzda yüklü değilse Play Store indirme sayfasını) açan bir buton göstererek Google Lens'i galerinizde kullanabileceğiniz bilgisini veriyor. Google Lens'i destekleyen bir cihaza sahipseniz, Goggles uygulaması artık sadece Google Lens'in indirme sayfasına giden bir butondan ibaret. "2018'de uygulamayı kim indirir" diye merak ediyorsanız ekleyelim, Goggles'ın Play Store sayfasındaki yorum kısmında uygulamayı yakın zamanda indiren insanların değerlendirmeleri de bulunuyor.
Google Lens, yapay zekâdaki gelişmeler sayesinde Goggles'ın zamanında sahip olduğu özelliklerden çok daha fazlasına sahip, ve ileride daha da fazlasına sahip olacak. Google Lens, ayrı bir uygulama olarak yüklenebiliyor, Google Play Store linki ise burada. Cihazınızın Android 6.0 Marshmallow ve üstünü çalıştırması gerekiyor. Google Lens'e Google Asistan ve Google Fotoğraflar'dan ve ayrıca bazı telefonların kamera uygulamalarından da ulaşılabiliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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