Google Haritalar, 99 Telefon ile Hack'lendi!

99 adet telefon kullanarak, Google Haritalar uygulamasını işte böyle hack'lediler!

  • Ercan Uğurlu
Google Haritalar, Sadece 99 Telefon ile Hacklendi!

Almanya'da Simon Weckert isimli bir sanatçı Google Haritaları hacklemenin komik bir yolunu bulmuş. 99 adet ikinci el telefonu çekçekli minik bir arabanın içine yerleştiren Weckert, bu araba ile sokakları caddeleri dolaşarak "sanal trafik" yaratma yoluna girmiş. Sanatçı, bu çalışmasıyla Haritalar gibi hizmetlere ne kadar bağımlı olduğumuza dikkat çekmek istediğini söylüyor.

Oynat Haritalar 99 telefon ile Hacklendi! Almanya'da bir sanatçı sadece 99 telefon kullanarak Google Haritalar uygulamasını hacklemenin bir yolunu bulmuş.

Hemen yukarıdaki videoda Weckert'in internete bağlı 99 telefon ile dolaştığı yerlerde, Google Haritalar'daki yeşil olan yollar, yavaş yavaş kırmızıya dönüştüğü görülüyor.

Aslında sanatçının bakış açısı doğru, zira özellikle İstanbul gibi metropol kentlerde otomobil ile yola çıkmadan önce harita uygulamalarına göz atmak adeta bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Peki, sizde durum nedir? Evden çıkmadan önce mutlaka göz attığınız harita uygulaması hangisi?

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