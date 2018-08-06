Google Haritalar, Dünyayı Yuvarlak Gösterecek!
Yeni güncelleme ile Google Haritalar, Dünya'yı artık daha doğru bir biçimde gösteriyor!
Google Haritalar, son zamanlarda birçok kullanışlı yeniliğe kavuştu. Geçtiğimiz günlerde konum paylaşımına yenilikler getiren harita servisi, şimdi ise doğruluk ve tutarlılık alanında kendisini geliştiriyor.
Google Haritalar, Twitter hesabı üzerinden de değişikliği duyurdu. Google Haritalar, tweet'inde "Üç boyutlu Küresel Mod ile Google Haritalar web sitesinde Grönland'ın projeksiyonu artık Afrika ile aynı boyutta görünmeyecek. Sadece google.com/maps websitesi üzerinde ölçeği sonuna kadar küçültün." cümleleri ile değişikliği özetliyor.
Google'ın bu değişiklikle işaret etmeye çalıştığı gerçek, Dünya'mızın çeşitli bölgelerinin kapladığı alanları haritalandırma ile doğru olarak belirtmenin imkânsız olması. Google Haritalar'ın da yeni terk ettiği Mercator Projeksiyonu'nda ekvator yakınındaki alanlar oldukça isabetli olarak haritalandırılırken ekvatordan uzaklaşıldıkça haritalanan alanlar olduğundan daha büyük gözükmeye başlıyor. Öyle ki, Kuzey Kutbu'na yakın olan Grönland yaklaşık 2 milyon km2'den biraz daha fazla yüzölçümüne sahip olmasına rağmen Mercator projeksiyonuna sahip bir harita üzerinde 30 milyon km2'den daha büyük yüzölçümüne sahip dev kıta Afrika ile aynı yüzölçümüne sahip olarak görünüyor. Google Haritalar ise Mercator Projeksiyonu'nu terk ederek bu tür hataların önüne geçmek istiyor. Bu güncelleme ayrıca Haritalar'ı Google Earth ile küresel bir projeksiyon kullanmaları açısından aynı çizgiye getiriyor.
Google Haritalar'ın "Küresel Mod"u, şimdilik sadece Google Haritalar'ın masaüstü websitesinde çalışıyor. Değişikliğin WebGL tabanlı olması sebebiyle Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge ve Mozilla Firefox gibi tüm büyük tarayıcılarla Haritalar'ı Küresel Mod'da deneyimleyebiliyorsunuz. Google Haritalar'ın mobil uygulaması şimdilik bu değişiklikten etkilenmedi.
Doğan Kürşat Aktaş
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