Google Haritalar, Dünyayı Yuvarlak Gösterecek!

Yeni güncelleme ile Google Haritalar, Dünya'yı artık daha doğru bir biçimde gösteriyor!

Google Haritalar, Dünyayı Yuvarlak Gösterecek!

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