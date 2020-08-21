Google Haritalar'a yeni özellik geldi: Orman yangınlarını da gösterecek

Google'ın popüler harita uygulaması Google Maps (Google Haritalar) yeni bir özellik ekleniyor. Şirket, orman yangınlarının boyutunu, nereye ilerlediğini eş zamanlı gösteren bir özelliği Google Haritalar uygulamasına dahil ediyor.
HARİTALAR ORMAN YANGINLARINI GÖSTERECEK
Son günlerde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bitmek bilmeyen orman yangınları yaşanıyor. Bunun yanı sıra dünyanın pek çok farklı noktasında büyük tahribatlar yaratan yangınlar çıkıyor.
Yangınlar, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan verilerin Google Earth Engine tarafından analiz edilmesiyle haritada gösterilecek. Bu uydular, alevleri doğrudan tespit edemeseler de sahip oldukları kızılötesi ve optik sensörler sayesinde alevlerin ürettiği yoğun duman bulutlarını ve yoğun ateş altındaki alanlardaki büyük sıcak noktaları görebiliyor.
Now rolling out on Maps in the US: when you're looking at an area impacted by wildfires, you'll see information like the fire's boundaries and authoritative info. ??
Learn more › https://t.co/LnUnJu63Go pic.twitter.com/JQLof4a9xD— Google Maps (@googlemaps) August 20, 2020
Veriler, saatte bir güncellenecek ve yangının boyutu Google Harita üzerinden gözler önüne serilecek.
YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELİYOR?
Şimdilik ABD'de başlayan uygulamanın ilerleyen dönemlerde başka ülkelerde de kullanılması bekleniyor.
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