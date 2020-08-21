Google Haritalar'a yeni özellik geldi: Orman yangınlarını da gösterecek

Google Haritalar'a bir özellik daha geliyor. Son yıllarda görülme sıklığı artan orman yangınları artık Google Haritalar'da canlı olarak görülebilecek. Yangınların kontrol altına alınmasında da önemli rol oynayacağı düşünülüyor...