Google Haritalardaki Görüntü, İşte Dünya'daki "Kara Delik" Dedirtiyor!

Google Haritalarda fark edilen bu görüntü, "Dünya'daki kara delik" yorumlarını da beraberinde getirdi. Ama gerçek çok daha farklı...

04 Kasım 2021 11:02

Levent Öztürk