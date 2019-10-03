Google'dan Hayat Kurtaran Uygulama: Personal Safety
Henüz bizim için çalışmasa da, Google'ın yeni uygulaması insanların hayatını kurtarmayı amaçlıyor!
- Levent Öztürk
Google'ın sessizce yayımladığı yeni bir uygulama, otomobilinizle bir kazaya karıştığınızı fark ederek otomatik olarak acil yardım ekiplerini arıyor. Personal Safety uygulaması şu anda sadece ABD'de indirilebiliyor ve sadece Google'ın Pixel telefonlarda çalışıyor.
Uygulama, konumunuz ve ivme ölçerdeki değerlerdeki oynamaları belirleyerek ve bunları telefonunuzun mikrofonu aracılığıyla doğrulayarak bir kazada olup olmadığınızı belirliyor. Daha sonra cihazınız, desteğe ihtiyacınız olup olmadığını soruyor. Eğer cevap veremiyorsanız, uygulama otomatik olarak 911'i (ABD'nin 112'si) arıyor ve acil yardım ekiplerine konumunuzu gönderiyor.
Personal Safety uygulamasını ilk defa kurarken, acil durum kişilerinizi ayarlamanız gerekiyor. Bu kişiler, örneğin bir araba kazası durumunda, acil durumunuzdan ve konumunuzdan haberdar ediliyor. Ayrıca bu kişilere gönderilecek özel bir mesaj da tanımlayabiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra, acil yardım ekipleri bir kaza anında telefonunuz kilitli olsa bile acil durum kişi listenize ulaşabiliyorlar. Bu özellik, varsayılan olarak açık oluyor.
Şimdilik uygulamanın başka telefonlar için de sunulup sunulmayacağı belli değil ancak ilerleyen günler ve haftalarda bu konuda daha fazla bilginin ortaya çıkacağı tahmin edilebilir.
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