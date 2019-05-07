Google IO 2019'dan Beklenenler!
Google'ın bugün başlayacak olan geliştirici etkinliğinde bizleri neler bekliyor? İşte yeni Android ve fazlası...
Google'ın yıllık geliştirici etkinliği Google IO, yarın (7 Mayıs) başlıyor. Dedikodular sayesinde etkinlikte nelerin duyurulacağını şimdiden biliyoruz.
Google IO aslında bir geliştirici etkinliği ancak etkinlik, geçen her sene tüketiciye yönelik sürprizlerle öne çıkıyor. Google IO 2019 bunu yine bir adım öne taşıyacak; işte tahminlerimiz.
Google Pixel 3a
Uygun fiyatlı Google Pixel 3a, muhtemelen etkinlikte tanıtılacak. Telefonun 5,6 inç ve 6 inçlik sürümlerinin olması, fiyatlarının ise sırasıyla 399 ve 479 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Daha önemlisi ise bu telefonların Android Q'yu kullanacak ilk telefonlardan olacak olmaları.
Android Q
Android Q'nun tanıtımı daha önce yapılmış olsa da, etkinlikte beta 3 ve koyu mod gibi bazı yeni işlevlerle tanışabiliriz. Böylece beta 2'de katlanabilen telefon desteğiyle ve "sohbet kafalarıyla" zenginleşen Android Q, biraz daha güçlenmiş olacak.
Android Q muhtemelen Ağustos'tan önce yayınlanmayacak (Google Pixel 4'ün beklendiği tarih) ancak etkinlikte heyecanımızı koruyacak yenilikler göreceğiz.
Nest Hub Max
Google Home Hub'ın dedikodusu yapılan büyük sürümü, Nest Hub Max adıyla tanıtılabilir. 7 inç ekrana sahip Home Hub'ın ekranını 10 inçe büyüteceği inanılan Nest Hub Max, iddiaya göre stereo hoparlörle gelecek. Bu sürümün dahili bir Nest Cam güvenlik kamerasına da sahip olacağı söyleniyor.
Diğer Yenilikler
IO'da yeni konseptlerle tanışsak da, bunların çoğu kullanıma hazır durumda olmuyor. Geçen sene gösterilen bir Google Maps modu, ekranın üst yarısında artırılmış gerçeklik yardımıyla yönergeler gösterebiliyordu. Ne zaman hazır olacağı söylenmeyen bu işlev için hala bekliyoruz. İşlevin hazır olacağı tarih, belki de yarınki Google IO olabilir.
Google'ın Android TV, Chrome, Wear OS gibi yazılımlarındaki yenilikleri açıklaması da oldukça muhtemel. Son olarak Google'ın bu sene tanıttığı iddialı oyun akış hizmeti Google Stadia'dan yeni haberler duymayı umuyoruz.
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