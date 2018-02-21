Google, Kalp Sağlığını Yapay Zeka ile Ölçüyor
Google, sadece gözünüze bakarak kalp hastalığı veya kalp krizi geçirme riskinizi belirleyebilen bir teknoloji üzerinde çalışıyor!
- Zeynel A. Öztürk
Yapay zeka terimi, şu sıralar akıllı hoparlörlerden telefonlara her şeyle ilişkilendirilmiş durumda. Google'ın sağlık teknolojisi kolu Verily ise yapay zekayı kalp krizi riskini değerlendirmek için kullanmaya başladı.
Verily'nin geliştirdiği yapay zeka algoritması, kullanıcının gözünün arka tarafını analiz ediyor ve yaşını, kan basıncını ve sigara içip içmediğini belirliyor. Kalp ve damarlarla ilgili potansiyel risk alanlarını değerlendiren sistem, bu bilgiyle kullanıcının kalp krizi geçirme veya kalp hastalığı yaşama riskini belirliyor.
Araştırmacıların algoritmayı öncelikle yaklaşık 300.000 kişinin göz taraması ve genel sağlık verisiyle eğittikleri, ardından bu veriden toplanan kalıplarla gözdeki hangi işaretlerin kardiyovasküler riskle ilgisi olduğunu belirlemekte kullandıkları söyleniyor.
Biomedical Engineering'da yayınlanan rapora göre proje araştırmacıları, yöntemin tedavi amaçlı kullanılmadan önce daha çok test edilmesinin gerektiğini söylüyor. Ancak yöntemin en az bugünkü yöntemler kadar isabetli, bununla birlikte daha ucuz ve kolay olma potansiyeli var. Test aşamalarında yöntemin kalp durumunu yüzde 70 başarıyla tanımladığı söyleniyor.
Kalp sorunu için göze bakmak size garip gelebilir ancak gözler, birçok sağlık sorununun ilk işaretini görebilmek için iyi bir yer. Gözün içi kan damarlarıyla kaplı olduğundan, bu damarların görünüşü bir kişinin sağlığı hakkında birçok bilgi verebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın