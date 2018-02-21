Google, Kalp Sağlığını Yapay Zeka ile Ölçüyor

Google, sadece gözünüze bakarak kalp hastalığı veya kalp krizi geçirme riskinizi belirleyebilen bir teknoloji üzerinde çalışıyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Google, Kalp Sağlığını Yapay Zeka ile Ölçüyor

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