Google'dan, Karmaşaya Dönüşen Mesajlaşma Uygulamaları İçin Yeni Karar

Google, başta Google Meet, Google Chat, Messages ve Duo olmak üzere, artık takip etmekte bile zorlandığımız mesajlaşma uygulaması kargaşası için önemli bir karar aldığını duyurdu.

  • Levent Öztürk
Google'dan yeni "mesajlaşma kararı"

Google'ın mesajlaşma stratejisinin şu ana kadar kafa karıştırıcı bir yığın oluşturduğu söylenebilir. Firma o kadar fazla chat uygulaması yayımladı ve kapattı ki, her birini takip etmek oldukça zor ve bu hizmetlerin hiç biri WhatsApp, Telegram veya Facebook Messenger gibi uygulamalara rakip olacak seviyeye erişemedi. Firmanın sunduğu aktif uygulamalara bakıldığında da halen çok fazla seçeneğin bulunduğu görülüyor. Google Meet, Google Chat, Messages ve Duo bunların sadece bir kısmı.

Google, muhtemelen bu karışıklığı azaltmak amacıyla, tüm mesajlaşma ürünlerinin başına tek bir ismi, Javier Soltero'yu getiriyor. Soltero, geçtiğimiz yıl Google Meet ve Google Chat'i içeren G Suite'in VP'si ve GM'si olarak işe alınmıştı. Şimdi de rolü, Messages, Duo ve Android üzerindeki telefon uygulamasını da içeren birleşmiş ekibin liderliğini yapmak olarak genişletiliyor. Ancak bu gelişme, en azından şimdilik, Google'ın tüm mesajlaşma uygulamalarını tek bir uygulamada birleştireceği olarak da algılanmamalı.

Soltero'nun The Verge'e doğruladığı üzere Google, şu anda uygulamaların herhangi bir kaçını bir araya getirme veya değiştirme planına sahip değil. Çünkü firma "insanların belirli amaçlar için kullandıkları ürünler çerçevesinde seçim yaptıklarını" düşünüyor.

Soltero, tüm mesajlaşma uygulamalarının tek bir liderde toplamanın amacının işleri kolaylaştırmak olduğunu söylüyor.

Google'ın mesajlaşma stratejisinin genel olarak ne kadar karmaşık olduğu düşünülürse, gelecekte Soltero'nun farklı uygulamaları nasıl yöneteceğini izlemenin ilgi çekici olacağı söylenebilir. Gelecekte uygulama sayısının azalması da, her ne kadar Soltero şimdilik böyle bir durum olmadığını söylese de, kimse için sürpriz olmamalı.

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