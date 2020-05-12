Google'dan, Karmaşaya Dönüşen Mesajlaşma Uygulamaları İçin Yeni Karar

Google, başta Google Meet, Google Chat, Messages ve Duo olmak üzere, artık takip etmekte bile zorlandığımız mesajlaşma uygulaması kargaşası için önemli bir karar aldığını duyurdu.