Google Kazara Pixel 3 Satış Tarihini Açıkladı!

Google'ın beklenen telefonu Pixel 3'ün satış tarihi, kazara açıklandı!

Google kazara Pixel 3 satış tarihini açıkladı!

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