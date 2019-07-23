Google, Kilit Açmadan Mesaj Göndermeyi Deniyor

Google, kullanım kolaylığı sağlayabileceği kadar tartışılabilecek bir asistan işlevini deniyor!

Google, Kilit Açmadan Mesaj Göndermeyi Deniyor

Google Asistan, güvenlik nedeniyle şu an kilit ekranından mesaj göndermenize izin vermiyor. Ancak Google, yeni bir keşfe göre böyle bir işlevi test etmeye başladı.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde mesajın kilidi açmadan gönderilebildiğini görüyoruz. Ekranın üzerindeki kilit simgesi, cihazın kilitli olduğunu gösteriyor. Asistan, mesaj gönderildiğinde her zamanki doğrulamayı veriyor.

Test edilen işlevin şu an çok az cihazda bulunduğu anlaşılıyor. 9to5Google'a göre işlev, Android Pie yüklü Google Pixel 3'lerde bulunuyor. Ancak Android Q'yu kullanan aynı model Pixel'lerde bu işlev bulunmuyor. İşlevin bütün telefonlara gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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