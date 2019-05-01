Google, Kişiler Uygulamasına Yeni İşlev Ekliyor
Google, Android'deki kişiler uygulamasında kişi eklemeyi kolaylaştıran bir işlevi test ediyor!
Google, bulunduğunuz uygulamayı terk etmeden ikinci bir uygulamayla etkileşimde bulunmayı sağlayan baloncukları Android Q Beta 2 ile ortaya çıkarmıştı. Facebook Messenger'daki sohbet kafaları işlevine benzeyen baloncuklar, Android Q ile birlikte doğal olarak Android'e giriş yapacak. Şimdi ise Google'ın Kişiler (Contacts) uygulamasında buna benzer bir işlevi test ettiği anlaşıldı.
AndroidPolice'in keşfine göre Kişiler uygulamasının 3.5.7 sürümü, koyu modda yaptığı geliştirmelerin yanında WhatsApp gibi üçüncü parti uygulamalardan kişi eklemeye yönelik yeni bir açılır kutucuk içeriyor. Kart benzeri arayüz, ekranı tamamen kaplamadan kişi defterinize yeni bir kişi eklemenize izin veriyor. Arayüzün sistem teması ayarlarına da uyum gösterdiği, sistem teması koyu moddayken koyu göründüğü söyleniyor.
İlginç olan nokta, bu kart arayüzünün Android Q'ya özel olmadığının keşfedilmesi. Kullanıcılara göre açılır kişi ekleme ekranı, Android P'de de aynı şekilde görünüyor. Buradan işlevin Android sürümlerine özel olmayabileceği ve Google'ın işlevi bir arayüz geliştirmesi olarak test ettiği sonucu çıkıyor.
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