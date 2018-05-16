Google "Kovdu", Bu Uygulamalar "Geri Döndü"
Google'ın, zararlı içermesi nedeniyle daha önce Google Play'den kaldırdığı pek çok uygulamanın, sessiz sedasız geri döndüğü ortaya çıktı!
Google, geçtiğimiz aylar içerisinde Android zararlıları problemlerini çözmek için pek çok şey yapmış olsa da, halen yapılması gereken şeyler var gibi gözüküyor. Symantec'in kısa bir süre önce bulduğuna göre, daha önce Google Play'den kaldırılan yedi tehlikeli uygulama, yeni bir yayımcı ve yeni bir isim kullanarak tekrar ortaya çıktı. Sözde yeni uygulamalar, verimlilik uygulamaları olarak gizleniyorlardı ve hatta resmi Google uygulama simgelerini (Google Haritalar gibi) görüntülerini de kullanarak kendilerini gizliyorlardı. Ancak dört saat boyunca varlıklarını koruduktan sonra reklam göndermeye ve kullanıcıları dolandırıcılık sitelerine yöneltmeye başlıyorlardı. Zararlının adının, Android.Reputation.1 olduğu açıklandı.
Bu uygulamaların nasıl geri döndükleri henüz açıklanmış değil ancak Google, hepsini bir kez daha kaldırdığını açıkladı. Bahsi geçen uygulamaların isimleri ise açıklanmadı.
Her ne kadar bir kötü amaçlı yazılımın Google Play'de kendini göstermesi daha önce görülmemiş bir şey olmasa da, bu uygulamaların önemli bir değişiklik olmadan geri dönmesinin endişe verici olduğu söylenebilir. Bu uygulamalar nasıl geri dönmüş olurlarsa olsunlar, bir yazılımın Google'ın uygulama portalından kaldırıldığı için ortadan kalkmadığına yönelik önemli bir hatırlatıcı olarak kabul edilebilir.
Levent Öztürk
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