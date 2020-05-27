Google Koyu Modu Çok Sevdi; Şimdi de Android Web Sayfasına Taşıyor

Geçtiğimiz günlerde Android'deki Google uygulamasına koyu modu getiren Google'ın, aynısını Android'deki web sitesine de getirmek için çalıştığı ortaya çıktı.
9to5Google'ın keşfine göre koyu temalı Google giriş sayfası, ilginç bir biçimde bir Chrome ayarıyla etkin hale getirilebiliyor. Android'de Chrome Canary ve Dev sürümlerini kullananlar, bu tarayıcılarda chrome://flags adresini açıp, "Show darkened search pages on Android" ayarını etkin hale getirerek ve ardından tarayıcıyı yeniden başlatarak koyu moda geçebiliyorlar. Bu işlem, hem Google'ın giriş sayfasını, hem de arama sonuçları sayfasını koyu moda alıyor.
Google'ı koyu modda görüntülemenin bir başka yolu, arama sayfası adresinin (URL) sonuna "&cs=1" dizisini eklemek. Bunun sadece Chrome'un Android sürümünde çalıştığını söyleyelim. Ayrıca Google'ın koyu modu neden Chrome'daki bir ayarla ilişkilendirdiği henüz bilinmiyor. Son olarak işlevin henüz tamamlanmadığı, sayfadaki bazı öğelerin tutarsız olduğu göze çarpıyor.
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