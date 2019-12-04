Google kurucuları, Alphabet'teki Rollerinden Ayrıldı!

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, anında etkin olmak üzere Alphabet'teki rollerinden ayrıldıklarını duyurdular. Larry Page firmada CEO olarak, Sergey Brin ise başkan olarak görev alıyordu. Henüz yeni bir Başkan atanmış olmasa da, şu anda Google'da CEO olarak görev alan Sundar Pichai ana firmanın da CEO görevini üstlenecek ve her iki görevi aynı anda devam ettirecek.
Alphabet 2015 yılında Google'a bağlı pek çok farklı iş alanını kontrol etmek adına kurulmuştu. Yönetim yapısı Google'ın ana iş alanına odaklanmasını sağlarken Waymo gibi diğer iş alanlarının Alphabet altında farklı firmalar olmasına imkan tanımıştı. O sırada Larry Page ve Sergey Brin Google'dan Alphabet'e geçerek tüm çalışmaları kontrol etmeye devam etmişlerdi. Aynı zamanda da Sundar Pichai, yıllardır Ürün Müdürü olarak sürdürdüğü görevinden Google CEO koltuğuna terfi etmişti.
Şimdi ise Pichai bir kez daha terfi ederken, Google'da CEO koltuğunu koruyor ve Alphabet'in geri kalan pek çok diğer yatırımını da kontrol etmeye başlıyor. Larry Page ve Sergey Brin yönetim kurulu üyesi olarak Alphabet'te yer almaya devam edecek ve firma için danışmanlık yapacaklar. Google'ın ortak kurucuları, ortak mektuplarında yeni yönetime güvenlerini dile getirdiler ve Sundar Pichai de kendi mektubunda bu değişimin Alphabet'in yapısını veya Google'daki çalışmasını etkilemeyeceğini söyledi.
Her ne kadar bu karar Alphabet'in çalışmalarında büyük bir fark yaratmayacak olsa da, yine de büyük bir değişiklik olduğunu belirtmekte fayda var. Google'ın çalışmalarını 21 yıl boyunca çeşitli şekillerde yönetmenin ardından her iki ortak kurucu da ilk defa rollerinden uzaklaşıyorlar.
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