Google Kurucularından Sergey Brin'in Gizli Zeplini Var
Bu zeplin, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in "uçan arabasını" geride bırakmanın bir yolu olsa gerek!
Birkaç gün önce Google'dan Larry Page'in desteklediği uçan arabayı görmüştük, şimdiyse Bloomberg'in yayınladığı habere göre Sergey Brin'in de gökyüzüyle ilgili bir projesi var; bir zeplin!
İlginç şekilde Alphabet'e ait olmayan hava aracı, NASA'dan kiralanan hangarda inşa ediliyor, ancak bu projenin bir işletme girişimi olup olmadığı belli değil. Rapora göre projenin lideri, eski NASA müdürü Alan Weston, radyo üzerinden verdiği bir röportajda, kargo taşımak için geliştirilen helyum dolu bir hava aracından bahsetti. Ayrıca LinkedIn profili bir an için onu "Ltare"nin CEO'su olarak gösterdi.
Google ZeppelinFlying over ground floor of Moscone center, at Google IO 2013
Ali Ruhi Öztürk
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