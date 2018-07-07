Google Londra'da havayı takip edecek
Google'ın araçları, Londra'nın hava kirliliğini takip edecek...
Londra valisi Sadiq Khan, başkentteki hava kirliliğini azaltmayı ve hava kalitesini arttırmayı kendisine görev edinmiş durumda. Bu görevin önemli bir kısmını da toplanacak veriler oluşturuyor ve yeni bir projenin parçası olarak iki Google Street View arabası önümüzdeki ay boyunca mobil hava kalitesi takipçileri olarak görev alacaklar. Araçlar, kirlilik seviyelerini ölçecek algılayıcılar ile donatıldılar ve hava sıcaklığı, nem ve basınç gibi değerleri Londra yollarında gezerken 30 metrede bir ölçecekler. Daha sonra bu veriler şehirde yer alan sabit 100 algılayıcıyı desteklemek için kullanılacak. Londra, kısa zamanlı takip projelerine yabancı değil ve bazı eski algılayıcı ağlarına sahip. Ancak bu yeni çalışma tamamen farklı bir ölçekte ve başkentin hava kalitesini neredeyse gerçek zamanlı bir şekilde ölçebilecek.
Google Street View arabaları bu görev için oldukça uygunlar ve gezen doğaları geçmişte de benzer çalışmalar için kullanılmışlardı. 2015 yılında algılayıcı ile donatılmış arabalar Kaliforniya'da hava bileşimlerini ölçmek için kullanılmışlardı. Geçtiğimiz yıl da Google, Oakland bölgesindeki ve daha geniş olan diğer eyaletlerde topladığı verileri yayımladı. Google Earth Outreach, bu yeni Londra görevinde yer alan King's College London, University of Cambridge, National Physical Laboratory ve Environmental Defense Fund ekiplerine katılıyor.
Sadiq Khan, kendi döneminde Londra'nın hava kalitesini iyileştirme konusunda oldukça kararlı ve başkent genelinde yapılan çok sayıdaki küçük değişiklik de bu yönde ilerleme gösteriyor. Örneğin kısa süre önce yapılan bir açıklamada, 70 küsur sıfır-emisyon otobüsün önümüzdeki yaza kadar kullanıma geçeceği ve Londra'nın, belirli bir değerin üzerinde emisyona sahip olan araçların girmek için günlük bir bedel ödemeleri gerektiği düşük emisyonlu alanının genişletileceği açıklanmıştı. Ancak var olan bütün yeşil çabaya rağmen, bu ilerlemenin kaydedilmesi de büyük bir önem taşıyor. Bu noktada da mobil hava takip araçlarının görevleri başlıyor.
Levent Öztürk
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