Google Maps Artık Restoran Tavsiye Edecek
Google Maps artık daha önce gittiğiniz restoranları inceleyerek size tavsiyelerde bulunabilecek!
Google'ın I/O geliştirici konferansında tanıttığı özelliklerden bazıları nihayet Google Maps'a geliyor. Uygulamaya gelen en yeni güncellemenin odağında kişisel tavsiyeler yer alıyor. Google Maps uygulamasının ana ekranına gelen yeni "Keşfet" ve "Sizin İçin" sekmeleri sayesinde konum geçmişiniz baz alınarak yeni konumlar tavsiye edilecek.
Keşfet sekmesi size özel yeni yerler sunmayı hedeflerken, Sizin İçin sekmesi ise sık sık uğradığınız konumlarda olan yeniliklere kolayca erişmenizi sağlıyor, ayrıca bu alandaki popüler konumları tavsiye ediyor.
Keşfet sekmesi içinde birçok alt başlık bulunuyor, bu sayede hesaplı bir akşam yemeği ya da çay eşliğinde sohbet edebileceğiniz mekanları kolaylıkla bulabilirsiniz. Google Maps ayrıca ziyaret ettiğiniz mekanları işaretliyor ve henüz hiç uğramadığınız mekanları görmenizi sağlıyor. Eğer konum geçmişi özelliğini kapamadıysanız, uygulama otomatik olarak hangi mekanları daha çok beğeneceğinizi tahmin etmeye çalışıyor ve buna göre tavsiyelerde bulunuyor.
Sizin İçin sekmesi şimdilik sadece ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya'da erişilebilir durumda, ancak Keşfet sekmesi an itibariyle tüm dünyada kullanıma açılıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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