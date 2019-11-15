Google Maps, Artık Yabancı Yer İsimlerini Söylüyor

Google Maps, nasıl okunacağını bilmediğiniz yabancı yer isimleri konusunda da artık yardıma hazır!

Google Maps, Yabancı Yer İsimlerini Söyleyecek

Google, harita uygulamasını çeviri uygulamasıyla daha yakın bir bütünleşme içerisine sokacağını duyurdu. Bu sayede örneğin yurt dışına seyahat edenler, herhangi bir konumun adını söylemekte zorluk çektiklerinde, bu adı Google Maps'ın sesli olarak okumasını sağlayabilecekler.

İşlevi kullanmak için konum adının yanında görünen hoparlör simgesine dokunmak yeterli olacak. Yeni işlev yabancı dilleri otomatik olarak algıladığından, konum yabancı dilde olmadığı sürece hoparlör simgesi görünmeyecek. Bunun yanında Google Maps, sizi direkt olarak Translate uygulamasına yönlendiren bir bağlantıyı da içerecek.

Google, Maps'e bir süredir hayatı kolaylaştıran işlevler ekliyor. Bu yeni işlev, yurt dışında iletişim kurma sorunu yaşayanların işine yarayacak. Yenilik, Android ve iOS kullanıcılarına bu ay, 50'den fazla dil desteğiyle gelecek.

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