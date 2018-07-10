Google Maps ile En Kısa Mesafeyi Ölçün!

Google Maps ile iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi nasıl ölçebileceğinizi biliyor musunuz?

Google Maps ile En Kısa Mesafeyi Ölçün!

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