Google Maps ile En Kısa Mesafeyi Ölçün!
Google Maps ile iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi nasıl ölçebileceğinizi biliyor musunuz?
Google Haritalar, bir yerden diğerine nasıl gideceğinizi gösterebiliyor, sizi trafikten bile kurtarabiliyor. Peki Haritalar ile iki konum arasındaki en kısa mesafeyi ölçebileceğinizi biliyor muydunuz?
En kısa mesafeyi ölçmek, uçmadığınız sürece pek işe yaramayabilir. Ancak belirli bir alanın çevresini hesaplamak istiyorsanız, bu işlevi faydalı bulacaksınız.
Google Haritalar ile Masaüstünde Mesafe Ölçme
1. Google Haritalar web sayfasını açın.
2. Başlangıç noktasına gidin ve bu noktaya sağ tıklayın.
3. Açılan menüden Mesafe ölç seçeneğine tıklayın.
4. Aradaki mesafeyi ölçmek için ikinci noktayı seçin.
5. İkiden fazla noktanın toplam mesafesini ölçmek istiyorsanız, bu konumlara da tıklayın. Noktayı veya yolu sürükleyerek ayarlama yapabilirsiniz. Noktayı kaldırmak için üzerine tıklayın.
Mesafeyi siyah çizginin üzerinde göreceksiniz. Toplam mesafe, ekranın altında, ortadaki kartta da gösterilecek. Kartın üzerindeki çarpı işaretine basarak çizgileri kaldırabilirsiniz.
Google Haritalar ile Telefonda Mesafe Ölçme
1. Google Haritalar uygulamasını açın.
2. Başlangıç noktasına gidin ve dokunarak bir kırmızı pin yerleştirin.
3. Haritanın altında yerin adına dokunun.
4. Açılan menüde Mesafe ölç üzerine dokunun.
5. Haritayı sürükleyerek siyah dairenin veya hedefin ikinci noktaya gelmesini sağlayın.
6. + Ekle üzerine dokunun. Birden fazla nokta ekleyebilirsiniz.
7. Mesafeyi altta kilometre cinsinden göreceksiniz.
Son eklediğiniz noktayı ters ok işaretine dokunarak geri alabilir veya üç nokta simgesine dokunup Temizle'ye dokunarak noktaları temizleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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