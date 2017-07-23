Google Maps ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Gezin!
Street View ile Dünya'yı adım adım bilgisayarımıza taşıyan Google'dan yeni sürpriz: Şimdi de uzaya çıkıyoruz!
Bir çoğumuzun gitmeyi hayal ettiği Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station, ISS), Google sayesinde artık herkesin dijital olarak ziyaret edebileceği bir yer haline geliyor.
Arama motoru devi ile Avrupa Uzay Ajansı'ından astronot Thomas Pesquet'in birlikte çalışmasıyla ISS'in panoramik fotoğraflarla oluşturulmuş dijital bir turu, Google Maps Street View'a taşındı. Pesquet yazdığı blog gönderisinde bu sürecin hiç de basit olmadığını, yer çekimsiz ortamda bu projenin bir o kadar daha zor olduğunu açıkladı.
Pesquet'in çalışması sayesinde ISS'in içini 360-derecelik panaromalar ile görebiliyoruz. Burada astronotların çalışma ve yaşam alanlarını detaylı şekilde inceleyebilir, Cupola modülünden mavi boncuk Dünya'mıza geri bakabilirsiniz.
Bu galeride, ISS'te çekilen tüm fotoğrafları görebilirsiniz, ayrıca uzay istasyonunu Street View'da dolaşabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın