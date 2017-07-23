Google Maps ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Gezin!

Street View ile Dünya'yı adım adım bilgisayarımıza taşıyan Google'dan yeni sürpriz: Şimdi de uzaya çıkıyoruz!

Google Maps ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Gezin!

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