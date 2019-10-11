Google, Maps'in Koyu Modunu Gösterdi
Google, popüler uygulaması Google Maps'in koyu modunu Instagram'da paylaştığı bir animasyonla "tanıttı"
Android 10'un yeniliklerinden bir tanesi, Google'ın uygulamaları dahil çeşitli uygulamalara getirilen doğal koyu mod idi. Koyu modu erkenden kabul eden Google ve Assistant uygulamalarından sonra sırada Google Maps'ın olduğu anlaşıldı.
Android'in resmi Instagram hesabında paylaşılan bir animasyonda (daha ziyade iki slayt) Google Maps ve diğer uygulamaların açıktan koyu bir temaya büründüğü gösteriliyor. Android 10'un koyu modunu etkin hale getirdiğinizde, diğer uygulamalar da otomatik olarak koyu moda geçebiliyorlar. Android 10'dan önce koyu mod, üçüncü partiler tarafından uygulama bazında geliştiriliyordu.
Instagram'da yapılan paylaşımın Instagram uygulamasının iOS 13 ve Android için koyu mod işlevini sunmaya başlamasının sadece birkaç gün sonrasında gelmesi, ilginç bir ayrıntı. Google Maps'in koyu modunun ne zaman herkese ulaşacağına dair bir ipucu ise şimdilik yok.
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