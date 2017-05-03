Google Maps ve Amazon, Apple Watch'ı Terk Etti
Bu iki uygulama uzun süredir Apple Watch'ı desteklemiyor ve görünüşe bakılırsa, kimse bunun farkında bile değil...
Bazı büyük uygulamalar Apple Watch için geliştirdikleri yazılımları terk ediyor. Apple Insider'in gözlemine göre bu uygulamalar arasında Amazon, eBay, Google Maps ve Target bulunuyor. Apple dedikodu sitesi uygulamaların ne zaman hizmetten kaldırıldığını bilmiyor ancak Google Maps gibi bazı uygulamalar, iddiaya göre haftalardır hizmete kapalı durumda.
Google bu iddiayı doğruladı ve yaptığı açıklamada Google Maps'ın geçici olarak kaldırıldığını söyledi: "En son yayınlanan iOS sürümüyle Apple Watch'a olan desteğimizi durdurduk, ama yakın zamanda tekrar geri dönmeyi düşünüyoruz."
Apple ve diğer uygulama geliştiricileri konuyla ilgili bir yorum yapmadı. Şirketlerin neden Apple Watch'a olan desteklerini çekmelerinin sebebi hala açığa kavuşmuş değil.
Apple her yıl Haziran ayında düzenlediği yapımcı konferansında bu konuyla ilgili konuşma olasılığı yüksek. Ayrıca Salı günü yılın ilk çeyreğindeki gelirlerini değerlendirecek, ama şirket daha önce hiç bir zaman Apple Watch satışlarını halka açıklamamıştı.
Apple Watch kullanımı ile ilgili araştırma yürüten Creative Strategies analisti Ben Bajarin, gönderdiği tweet'te araştırmacıların akıllı saatlerde "sağlık ve fitness uygulamalarının popüler olduğunu, diğerlerinin ise cihazın amacına uymadığını" açıkladı.
Apple akıllı saatini iki yıl önce büyük hayallerle piyasaya sürdü, fakat Apple Watch'ta çalışabilen yazılımlar oldukça kısıtlıydı. Bu uygulamalar ilk olarak iPhone uygulamalarının uzantılarıydı ve telefon yakında değilse pek bir işe yaramıyorlardı. Cihaz 2015'te 3,000 uygulama ile piyasaya sürülmüştü.
2016'da Apple'ın WatchOS 3 yazılımını yayınlaması ile birlikte yapımcılar bağımsız şekilde Apple Watch'ta çalışabilen uygulamalar yapabilmeye başlamıştı. Bu da daha hızlı ve güçlü uygulamalar anlamına geliyordu. Yine de sağlık ve spor uygulamaları ve hızlı bildirimler Apple Watch'daki başarılarını devam ettirdi.
Ali Ruhi Öztürk
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