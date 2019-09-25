Google Maps'te Yeni Area 51 Sürpriz Yumurtası
UFO tartışmalarıyla hep gündemde kalan ABD'deki gizemli bölge Area 51'le ilgili bir sürpriz yumurta, Google Maps'te ortaya çıktı!
Google, harita sayfasına gizemli bölge Area 51'le ilgili bir sürpriz yumurta ekledi. Google Maps'e gidip Street View adamının simgesini Area 51'e sürüklediğinizde, küçük bir UFO simgesi görüntüleniyor.
Area 51, Las Vegas'a 135 kilometre mesafede bulunan Groom Lake'teki ABD Hava Üssü'nün bir takma adı. Google Maps'te Area 51'i bulabilmek için Groom Lake yazmanız veya buraya tıklamanız yeterli. Google, sürpriz yumurtanın varlığını Twitter'da "huzur içinde tıklıyoruz" diyerek doğruladı.
Area 51 içerisinde bir beysbol sahası, bir yer altı üssü ve kuru göl üzerinde ek pistler bulunuyor. Bir uzaylı aracına dair işarete ise ne üzücü ki rastlanmıyor.
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