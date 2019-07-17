Google Maps'e Bisiklet Paylaşımı Geldi

Google Maps, hayatımıza kolaylaştıran özelliklerine bir yenisini daha ekledi!

Google Maps'e Bisiklet Paylaşma Bilgisi

Bisiklet paylaşma hizmetleri, ülkemizde henüz çok yaygın olmasa da, ulaşmak istediğiniz yere sorunsuzca gitmeye olanak tanıyor. Google Maps ise en yakın bisiklet istasyonlarını artık size gösterebilecek.

Belirli şehirlerde çalışan işlev, yakındaki bisiklet paylaşım istasyonlarını ve istasyonda kaç bisikletin bulunduğunu gösterecek. Elinizde bir bisiklet varsa, istasyonda boş yer olup olmadığını da görebileceksiniz. İşlevi kullanmak için Google Maps'te bisiklet paylaşma hizmetini aratmanız yeterli oluyor.

Google Maps'in bisiklet paylaşma bilgileri şimdilik İstanbul ve Türkiye'deki bisiklet paylaşım noktalarında çalışmıyor, ancak gelecekte bu işlevin sunulmasını bekleyebiliriz. İşlev, şu şehirlerde destekleniyor: Barselona, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Chicago, Dublin, Hamburg, Helsinki, Kaohsiung, Londra, Los Angeles, Lyon, Madrid, Mexico City, Montreal, New Taipei, New York, Rio de Janeiro, San Francisco Körfez Bölgesi, São Paulo, Toronto, Viyana, Varşova ve Zürih.

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