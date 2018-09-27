Google Maps'in yeni sürümü dengeleri değiştirecek!
Google Maps'in son güncellemesi, yeni özellikleriyle rakiplerini kıskandıracak gibi!
Google Maps'in sektörün GPS destekli en iyi harita uygulamalarından biri. Söz konusu uygulama artık fazlasıyla ses getirecek bir eklentiye sahip. Artık Google haritalar üzerinden "Arkadaş Grubu Aktivesi" düzenleyebileceksiniz. Arkadaşlarınızı Google Maps vasıtasıyla evinize çağırabileceksiniz. Bununla da yetinmeyerek tüm dostlarınıza sinema, tiyatro gibi alanlarda buluşmak için çağrı düzenleyebileceksiniz.
Google Maps, arkadaşlarınızla buluşmanız için öncelikle eklentiler içerirken; toplantı yerleşkelerini arayüz üzerinden yazılımına yükleyebileceksiniz. Listenizdeki tüm kişilere, buluşma çağrısında buluşmanız da mümkün olacak.
Google Haritalar'ın yeni "Grup Planlama Özelliği" etkinliklerin çok daha basit bir şekilde planlanmasına olanak tanıyacak. Pek çok kişi tarafından katılımda bulunacak bir organizasyon düzenlenirken; farklı fikirlere sahip tüm arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz hangi barda takılabilecekleri ve hangi restoranların en iyileri oldukları hakkında fikir beyan edebilecek.
Söz konuus büyük güncelleme hafta içerisinde, tüm yetenekleri ile kamuoyunun beğenisine sunulacak. Güncelleme ile sadece barlar ve restoranlar değil; düğün yapılacak ve büyük ziyafetler düzenlenecek yerlerde haritalarda işlenecek.
Barış Terun
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