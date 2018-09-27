Google Maps'in yeni sürümü dengeleri değiştirecek!

Google Maps'in son güncellemesi, yeni özellikleriyle rakiplerini kıskandıracak gibi!

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