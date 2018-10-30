Google Markasız Ürünlere Yavaş Kablosuz Şarj

Pixel 3, Google onaylı şarj cihazları dışında maksimum hızda kablosuz şarj edilemeyecek.

Google Markasız Ürünlere Yavaş Kablosuz Şarj

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