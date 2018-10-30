Google Markasız Ürünlere Yavaş Kablosuz Şarj
Pixel 3, Google onaylı şarj cihazları dışında maksimum hızda kablosuz şarj edilemeyecek.
Google'ın yeni Pixel 3 cihazlarından birini almayı düşünüyorsanız dikkatli olun: Google sertifikalı bir aksesuar kullanmadığınız sürece kablosuz hızlı şarj telefonun 10 watt'lık şarj hızının yalnızca yarısı hızında çalışacak.
Verge tarafından yayınlanan bir rapora göre, onaylanmamış kablosuz hızlı şarj cihazları modelleri, diğer üreticiler tarafından kullanılan Qi açık kablosuz güç aktarım standardını desteklese de, yalnızca 5 watt hızında çalışacak.
Ayrıca Verge, Google'ın Pixel Stand'ının diğer Qi uyumlu aygıtları desteklediğini, ancak bu hızın da 5 watt olduğunu bildirdi. Dolayısıyla Pixel Stand, rakip telefonları tam hızda şarj etmeyecek.
Verge'e yapılan bir açıklamada, Google üçüncü taraf cihazlarda herhangi bir kısıtlama getirdiği iddiasını reddetti ve şunları söyledi:
"Üçüncü taraf cihazları sınırlamıyoruz, aslında Made for Google programındaki iş ortaklarımızla birlikte çalışarak, Pixel 3 ile kullanım için onaylanmış 10W'lık hızlı şarj cihazları için çalışıyoruz. Pixel Stand ve Pixel 3, hızlı şarj için geliştirdiğimiz protokolde yalnızca birlikte çalışıyor."
Yavuz Alp Şimşek
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