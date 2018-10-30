Google Markasız Ürünlere Yavaş Kablosuz Şarj

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim