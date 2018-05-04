Google Now Launcher Emekliye Ayrıldı
Nexus cihazlarının ve stok Android'i sevenlerin varsayılan uygulaması, Google tarafından tarihin tozlu raflarına gönderiliyor!
Google, Android'deki launcher uygulaması Google Now Launcher'ı emekliye ayıracağını yaklaşık bir sene önce duyurmuştu. Görünüşe bakılırsa bugün geldi çattı ve firma, bir zamanların popüler launcher'ını Play Store'dan kaldırmaya başladı.
Android Central'in de fark ettiği üzere Google Now Launcher'ı yüklemeye çalıştığınızda çoğu telefonun uygulamayla uyumsuz olduğunu görüyorsunuz. Pixelbook ve BlackBerry KeyOne ise ilginç biçimde Google Now ile halen uyumlu görünüyor.
Google'ın yeni Pixel telefonlarında Google Now'ın yerini Pixel Launcher almıştı. Yine de Google Now'un arayüzü, Samsung, HTC, LG gibi telefonlarını üçüncü parti launcher'larla sunan firmalar için "stok" görünümlü iyi bir alternatif idi.
Pixel Launcher, Google Now'ın aksine tüm Android'li cihazlara açılmadı ve açılacağına dair bir işaret de şimdiye kadar gelmedi. Bununla birlikte Pixel Launcher'ı en yeni telefonlara yüklemenin yolları var.
Google Now Launcher, artık üretilmeyen Nexus telefon ve tabletlerle geliyordu ve ekranı sağa sürükleyerek kişiselleştirilmiş Google Now kartlarına ulaşmanıza izin veriyordu. Bu işlev, Google Asistan'ın gelmesiyle birlikte bir anlamda gereksiz kalmıştı.
Google Now Launcher'ı kullananlar, onu kullanmaya devam edebiliyorlar ancak cihazınızı sıfırlarsanız veya uygulamayı kaldırırsanız, Play Store üzerinden tekrar yüklemeniz mümkün olmayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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