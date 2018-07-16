Google Phone'a Arama Engelle İşlevi Geldi

Google'ın telefon çevirme uygulaması, artık istenmeyen çağrıları size hiç hissetirmeden engelleyebiliyor!

Google Phone'a Arama Engelle İşlevi Geldi

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