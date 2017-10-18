Google Photos, Evcil Hayvanınızı Tanıyabiliyor
Google Photos artık evcil hayvanlarınızı diğer hayvanlardan ayırt edebiliyor!
Google Photos artık hayvanları da tanıma özelliğine sahip. Tıpkı aile ve arkadaşlarınızı tanıması gibi, artık fotoğraflarda görünen evcil hayvanınız da Google Photos tarafından tanımlanabilecek.
Google, "oppawtunity" adlı bu hizmet dahilinde kedileriniz ve köpekleriniz tanıyan yapay zekayı tanıttı. Google Photos daha önce belirli bazı hayvan ve cinslerini tanıyabiliyordu, ancak şimdi kediler ve köpekler güncellemenin odak noktasında.
Artık Google içinde minik dostlarınızı isimleri ile etiketleyebilirsiniz. Eğer evcil hayvanınızın yüzü fotoğrafta yeterince net görünüyorsa Google Photos onu tanıyacak ve tıpkı insanlara yaptığı gibi ismini gösterecektir.
Google'ın BuzzFeed'e yaptığı bir açıklamaya göre yapay zeka hala aynı türden iki hayvanı ayırt etmekte zorlanabiliyor. Ancak merak etmeyin, yazılım bir Golden Retriever ile İngiliz Bulldog'u arasındaki farkı çok rahat görebiliyor.
Google, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen güncellemelerde aynı türden farklı hayvanların da ayırt edilebileceğini söylüyor. Kullanıcının tek yapması gereken yanlış etiketlemelerden kaçınmak.
Ali Ruhi Öztürk
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