Google Pixel 2, Beklendiği Gibi "Fark Yaratmayacak"

Google'ın sıradaki telefonu Pixel 2'den sızan son görüntüler, farklı bir telefon bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir...

Google Pixel 2, Beklendiği Gibi "Fark Yaratmayacak

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