Google Pixel 2, Beklendiği Gibi "Fark Yaratmayacak"
Google'ın sıradaki telefonu Pixel 2'den sızan son görüntüler, farklı bir telefon bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir...
Yeni sızıntıdan gelen bilgilere bakılırsa Google Pixel 2, bir çoğumuzun beklediği gibi köklü bir değişim ile piyasayı sarsmayacak. Normalden daha küçük bir telefon olan Pixel 2'nin, 2017'nin son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kod adı Walleye olan telefonun yeni sızan görselleri VentureBeat tarafından yayınlandı.
Telefonun yeni donanım özellikleri arasında bir parmak izi okuyucusu, büyük bir arka kamera ve 3.5mm kulaklık girişinin eksikliği var. Tüm bunlar daha önceki söylentiler ile uyuşuyor.
Ancak telefonun ön yüzüne baktığımızda işler değişiyor. HTC tarafından geliştirdiği söylenen telefon, daha önceki söylentilerden farklı olarak oldukça kalın üst ve alt çerçevelere sahip. Google ayrıca HTC'nin BoomSound teknolojisini ve basınca duyarlı çerçeve özelliğini de telefonuna entegre ediyor.
Beklentiler ve gerçekler
Amiral gemisi akıllı telefon piyasası (ve hatta genel olarak tüm telefon piyasası), markaları sürekli olarak yeni özellikler araştırma ve geliştirmeye zorluyor. Bir yenilik keşfedildiğinde büyük markalar hemen bu özelliği telefonlarına entegre etmek için harekete geçiyor.
Eğer bu sızıntıya güvenecek olursak, Google bu akıma uymamaya karar vermiş gibi görünüyor. Yani Google'ın yeni telefonu Pixel 2, yeni trendler olan var ile yok arası çerçeveler ve çift lensli kamera özelliklerine sahip olmayabilir. Yine de çift lensli bir kamera sisteminin eksikliği potansiyel müşterileri farklı markalara itebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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