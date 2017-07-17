Google Pixel 2 XL, sıkma özelliğine mi sahip olacak?
Tıpkı HTC U11 gibi, Pixel 2 XL'de basınca duyarlı çerçevelere sahip olabilir.
Android Police'in hazırladığı habere göre, Google Pixel 2 XL sıkılabilir çerçevelere sahip olabilir ve her zaman açık bir ekran ile gelebilir.
Daha önce söylentilerini duyduğumuz gibi, cihaz tıpkı HTC U11'in basınca duyarlı çerçeveleri gibi bir teknolojiye sahip. "Konuyla alakalı bir kaynak", XDA-Developers'a yaptığı açıklamada, ekran kapalı veya açık da olsa telefonu sıkarak Google Assistant'ı açabileceğimizi söylüyor.
Anlaşıldığı kadarıyla cihazın ayarlarından sıkılabilir çerçevelerin basınç duyarlılığını da değişitirebileceğiz. Bunun dışında sıkma özelliğinin sadece Google Assistant ile sınırlı kalmayacağı ve örneğin gelen bir çağrıyı reddetmek için telefonu sıkmanın yeterli olduğu bir özellik de bulunduğu söyleniyor.
S8'e de benziyor
Cihazın ekranı ise LG tarafından üretilen 5.99 veya 6-inç OLED bir ekran olacağını biliyorduk. Yeni kaynak bunu doğrulamakla kalmıyor, ayrıca ekranın sürekli açık olma özelliğine sahip olduğunu da ekliyor. Yani ekranın büyük çoğunluğu kapalı olsa bile, saat ve bildirimlerinizi ekranı açmadan görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S8'in de sahip olduğuınu bildiğimiz bu özellik, yine tıpkı S8'deki gibi ayarlanabilir ve hatta 'Vivid Colors' özelliğini de destekleyebilir.
Son olarak, kaynağın iddiasına göre cihaz Android O'da gördüğümüz karanlık arayüz moduna da sahip olacak.
Bu bilgilerin kesinliğinden tam emin olmasak da, XDA-Developers kaynağın isabetli olduğuna inanıyor. Ancak bilgiler şimdilik doğru olsa bile, cihazın final sürümünde bazı farklılıklar olabilir.
Google Pixel 2 XL'nin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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