Google Pixel 2 XL, Soğukta Hızlı Şarj Olmuyor!

Google'ın Pixel 2 XL'si, bazı kullanıcılara göre hava biraz serinlediğinde yeterince hızlı şarj olmuyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Google Pixel 2 XL, Soğukta Hızlı Şarj Olmuyor!

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