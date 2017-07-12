Google Pixel 2 XL'yi Gösteren Sızıntı!
Yeni bir sızıntı, Google'ın sıradaki büyük ekranlı telefonunu olduğu gibi gösteriyor olabilir!
Google Pixel 2'yle ilgili dedikodular çoğalarak devam ediyor. Şimdi ise Google'ın bir sonraki Android'li telefonlarının büyük modelini yakından görme şansı bulduk.
"2017 Google Pixel XL" olduğu iddia edilen çizim, Android Police tarafından paylaşıldı. Tasarım henüz son sürümüne ulaşmamış olsa da Google'ın ne tür bir tasarım planladığı hakkında fikir veriyor. Android Police'e göre görüntünün kaynağı "son derece güvenilir".
Tasarım ilk Pixel'den çok farklı görünmese de birkaç değişiklik var. Eskisi kadar dikkat çekmeyen anten bandı, arka yüzdeki cam bölümün eskisinden daha dar olması ve incelen ekran çerçevesi gibi.
Rapora göre 2017 Pixel XL'yi diğer amiral gemilerinin seviyesine çıkaracak iki özelliği olacak. Bunların birincisi, LG tarafından sağlanacak olan 6 inç'lik OLED ekran olabilir. İkincisi ise HTC U11'in kenarlarını sıkmaya izin veren Edge Sense'in bir benzeri olacak.
Bu işlevlerin normal boyutlu 2017 Google Pixel'e geleceğine dair bir işaret yok. Ancak Google sonraki telefonları hakkında henüz hiçbir şey söylemediği için bütün dedikodulara hemen inanmamakta fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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