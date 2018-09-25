Google Pixel 3 ailesinden yeni sızıntılar!

Ekim ayında resmen tanıtılacak iddialı Google Pixel 3 ailesine ait yeni sızıntı görseller internete düştü!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Altta kocaman bir boşluk varken üst tarafta çentik yapmanın mantığı nedir biri bana anlatabilir mi? Bari o aşağıdaki siyah alanı üste taşı altı sıfırlar çentiksiz. Sırf modaya uyucaz diye işin dışkısını çıkardılar...

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