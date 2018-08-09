Google Pixel 3 XL Tamamen Sızdı!
Google'ın Ekim'de tanıtacağı Google Pixel 3 XL, yeni sızıntıda kendini olduğu gibi gösterdi!
Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin tanıtımı 4 Ekim'de yapılacak, yani önümüzde iki aya yakın bir zaman var. Ancak yeni dedikodular, Google Pixel 3 XL'nin tasarımını neredeyse tamamen gösterdi ve merak edilecek bir şey bırakmadı.
Şimdidye kadar görülmemiş kadar derin bir çentikle gelen Google Pixel 3 XL, kutusuyla birlikte görüntülendi. Fotoğraflarda telefonun beyaz renkli arka yüzeyini de görebiliyoruz. Cam ve alüminyumdan oluşan iki tonlu arka yüzde Pixel 2 XL'ye göre bir değişiklik yok. Telefonun sadece bir arka kamerayla gelmesi de dikkat çekiyor. Fotoğraflar biraz karanlık olduğundan ön yüzde çift kamera olup olmadığı anlaşılmıyor.
Cihazın kutusundan bir USB-C kulaklık çıktığı görünüyor. Telefonun teknik özellikleri arasında ise Snapdragon 845 yonga seti, 1440x2960 ekran çözünürlüğü, 4GB RAM var. Bu bilgiler, aşağıda görebileceğiniz PlayFulDroid'den gelen sızıntıyla eşleşiyor. Görünüşe göre 4 Ekim'deki tanıtımda bizi şaşırtacak çok fazla şey olmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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