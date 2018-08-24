Google Pixel 3 XL'nin Yeni Fotoğrafları Sızdı

Google'ın Pixel 3 ile beraber piyasaya süreceği Pixel 3 XL'den sızan son görüntüler, cihazı olduğu gibi sergiledi!

Google Pixel 3 XL'nin Yeni Fotoğrafları Sızdı

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