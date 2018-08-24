Google Pixel 3 XL'nin Yeni Fotoğrafları Sızdı
Google'ın Pixel 3 ile beraber piyasaya süreceği Pixel 3 XL'den sızan son görüntüler, cihazı olduğu gibi sergiledi!
Bu tarihe haftalar olsa da, günler geçtikçe ortaya çıkan yeni sızıntılar telefon hakkında pek çok özelliği açık etmişti. Şimdi ise Pixel 3 XL'nin tüm açılarını gösteren yeni resimler internete düştü.
Zaten bildiğimizden çok farklı birşey görünmüyor olsa da, önceki sızıntılara kıyasla çok daha net fotoğraflar elde edilmiş. Geçen yılki Pixel cep telefonları gibi, yeni Pixel 3 XL'nin ona biraz daha fazla karakter sağlayacak renkli bir güç düğmesine sahip olacağını görebiliyoruz. Ekran çentiği hala her zamanki gibi büyük ve eleştiri toplayacak gibi.
Önceki rapor doğruysa, Pixel 3 XL aşağıdaki özellikler ile satışa sunulacak:
- 6.7 inç ekran, 1440 × 2960 çözünürlük
- Qualcomm 845 işlemci, Adreno 630
- 4GB RAM, 64GB dahili depolama
- 12.2MP arka kamera, 3 x 8.1 MP ön bakan kamera
- Active Edge özelliği
- 3,430 mAh batarya
- Android 9 Pie
Elbette, Pixel 3 XL, teknik özelliklerle ilgili olarak gördüğümüz en güçlü telefon değil, ancak Google'ın telefonu pazarlarken kamerasının avantajını kullanacağı kesin. Umarız ki Piksel serisinin yeni telefonu, Pixel 2 XL ile aynı sorunları yaşamaz.
Yavuz Alp Şimşek
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