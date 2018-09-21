Google Pixel 3'ün tahmini fiyatı Çin'de açıklandı

Merakla beklenen Google Pixel 3'ün fiyatı, Çinli bir alışveriş sitesi tarafından duyuruldu!

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