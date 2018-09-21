Google Pixel 3'ün tahmini fiyatı Çin'de açıklandı
Merakla beklenen Google Pixel 3'ün fiyatı, Çinli bir alışveriş sitesi tarafından duyuruldu!
Çin Halk Cumhuriyeti temelli alışveriş sitesi JD.com, ilginç bir sürprize imza attı. JD.com; Google, Pixel 3 hakkında "resni" açıklamada bulunmadan, bahse konu telefonu sitesinde listeledi. Çinli internet sitesine göre Google Pixel 3, 730 dolardan (yaklaşık 4600 TL) satışa sunulacak. Bununla birlikte Google, cihaza dair özellikleri kamuoyu ile paylaşmadı. Amerikalı teknoloji devi, fiyat konusundaki iddiaları ise ne doğruladı ne de yalanladı. Kısacası JD.com'un listelediği ürüne şüpheyle bakmakta fayda görüyoruz.
Şunu da belirtmek isteriz: Google Pixel 3 ailesine ait olduğu iddia edilen görseller birkaç hafta önce internete sızdırılmıştı. Söylentiler gerçeği yansıtıyorsa Pixel 3 ve Pixel 3 XL dört farklı renk seçeneği (siyah-beyaz kombinasyonları) ile satışa sunulacak. İddialara göre Pixel 3; 5,5 inç inçlik 2960X1440 piksel destekli ekrana, 60 Hz tazeleme oranına, Qualcomm Snapdragon 845 sekiz çekirdekli işlemciye, 4 GB RAM'e, 64 GB dahili saklama alanına, Adreno 630 GPU'ya ve 2915 mAh'lik bataryaya sahip olacak. Kamera mimarisi hakkında gereğinden fazla dedikodu var. Cihazın arka tarafta tek kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Eğer bu olursa, fotoğrafseverler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Android 9 Pie ile güçlendirilmiş Pixel 3, üst sınıfta konumlanacak. Pixel 3 XL'in ise daha çarpıcı yeteneklere sahip olması bekleniyor. Pixel 3 XL'in arka kısmında iki kamera olacağı iddia ediliyor.
Google, 9 Ekim 2018'de düzenleyeceği organizasyon ile yeni Pixel ailesini resmen tanıtacak. Kısacası ak koyun-kara koyun, bu tarihte belli olacak.
Barış Terun
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