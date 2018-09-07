Google Pixel 3'ün tanıtım tarihi açıklandı!
Google, Pixel ailesinin çok konuşulan yeni modelinin tanıtım tarihini açıkladı!
Google Pixel 3 gerek sızıntılarıyla, gerek bu sızıntılar sayesinde öğrendiğimiz tartışmalı tasarım detaylarıyla olsun, piyasaya çıkmasına haftalar kala çok konuşulan bir akıllı telefon oldu. Bu noktada bu telefon hakkında merak edilecek pek az detay kaldığını bile söyleyebiliriz. Bu detaylardan birisi de tabii ki Google'ın yeni nesil Pixel'i ne zaman tanıtacağı sorusunun cevabı.
Hakkında Merak Edilecek Çok Az Şey Kaldı
Googl, bu konudaki sessizliğini bozdu ve etkinliğe katılım göstermesi beklenen basın mensuplarına telefonun tanıtım tarihini açıkladı. TechRadar'a gelen davetiyeye göre, Google Pixel 3'ün tanıtım etkinliği 9 Ekim Salı günü New York City'de yapılacak. Etkinlik Amerikan Doğu Zaman Dilimi'ne göre öğleden önce 11'de başlayacak. Bu notkada ilginç bir iddia ise, Google'ın geçen senenin aksine iki değil, üç yeni akıllı telefon modeli tanıtacağı yönünde.
Google Pixel 3XL, birçok kez görüntülenen, kutu açılımı yapılan ve incelenen test ünitelerinde görüldüğü üzere 6.2 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve alışılmadık derecede büyük bir çentik ekranın üst kısmında yer alacak. Büyüklüğü ile çok eleştirilen çentiğin diyafram genişliği f/1.8 ile f/2.2 arasında değişen birden çok ön kameraya ev sahipliği yaptığı görülüyor. Google'ın bu yeni donanım sayesinde "Super Selfies" adında yeni bir özellik duyuracağı iddialar arasında.
Çok konuşulan XL modelinin gölgesinde kalan Pixel 3 ise, 5.4 inçlik bir ekrana sahip olacak. Büyük boyuttaki modelin aksine, ön yüzünde daha geniş kenarlıklar bulunduran modelin bir çentiğe sahip olmayacağı görülüyor. Super Selfies özelliğinin standart Pixel modeline gelip gelmeyeceği ise belirsiz. Telefonun önündeki geniş kenarlıklar 2018 tasarım trendlerinden biraz geride kalsa da, Pixel 2'nin oldukça düşük olan ekran/gövde oranına göre iyi bir gelişme yakalandığı görülüyor.
Pixel 3 ve pixel 3 XL modellerinin Pixel 2 serisinde olduğu gibi aynı donanıma sahip olması bekleniyor: Snapdragon 845 ile gelecek olan iki telefonun da 4GB RAM taşıyacağı söyleniyor. Bu, Samsung, One Plus, Huawei gibi çoğu Android kullanan üreticinin cihazında kullandığı 6GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin yanında oldukça zayıf görünüyor. Pixel cihazlarının en çok beğenilen ve en çok öne çıkarılan özelliği olan kameralar ve fotoğraf-video kaltesi hakkında son kararı ise cihaz tanıtıldığında elde edeceğimiz kamera örnekleri gösterecek.
Bir de, söylentilere konu olan esrarengiz bir Pixel 3 modeli var. Hakkında herhangi bir sızıntı bulunmayan bu modelin ise Apple'un konuşulan ucuz iPhone modelini veya tersine 6.5 inçlik iPhone XS Max modelini hedef alacak bir telefon olacağı iddiaları ortada dolaşıyor ancak tüm bu bu iddiaların aslını ancak etkinlik tarihinde öğrenebileceğiz gibi görünüyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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