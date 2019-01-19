Google Pixel 4, Çentiksiz Tasarımla Gelebilir
Google tarafından kaydedilen patent, bir sonraki Pixel modelinin şık bir tasarımla gelebileceğini müjdeliyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Tanıttığı ilk Pixel modelinden beridir Google, tasarım dilinde büyük bir değişikliğe gitmedi. Ancak son sızıntı doğru bir gelişmeye işaret ediyorsa, Google'ın bir sonraki amiral gemisi ön yüzünde sadece ekran taşıdığı yeni bir tasarım anlayışını getirebilir.
91mobiles'a göre Google tarafından kaydedilen bir patent, Pixel'in alışıldık tasarım anlayışının heyecan verici bir yenilikle buluştuğu bir tasarımı gözler önüne seriyor. Google, patente göre yeni Pixel modelinde de arka yüzde alışıldık iki tonlu tasarımı kullanırken fotoğraf ve video kaydı için tek bir ana kamera bulundurmaya devam edecek. Telefonun kenarlarında ise değişen herhangi bir şey yok: ses açma ve kapama butonlarının yanı sıra güç butonu da telefonun sağ tarafındaki yerlerini korurken sol tarafta tek bir SIM kart girişi görünüyor. Ancak en büyük sürpriz, telefonun ön yüzünde gizli. Telefonun ön yüzü, ekrandan başka herhangi bir şey bulundurmuyor ve görünüşte herhangi bir ön kamera, ahize, hoparlör, çerçeve veya çentiğe de rastlanmıyor.
Bu, telefonun tasarımında ön kamera herhangi bir kaydırma mekanizmasının da görünmemesi ile birlikte birçok soru işareti doğuran bir durum. Google'ın Pixel 2 ve Pixel 3 modellerinin ön yüzlerinde bulundurduğu ve çok beğenilen stereo hoparlörlerin de bulunmaması, Pixel 4'ün bu konuda ekrana dahili ses sistemi gibi akıllıca bir çözüm sunacak olması ihtimalini akla getiriyor.
Elbette ki bu patentte bulunan görseller, teknik taslaklardan oluşuyor ve patentte ön yüze dair bir detay bulundurulmuyor olabilir. Bu durumda Google'ın patentini yakın zamanda detaylandırması gündemde olacaktır. Alternatif olarak, Google'ın patentindeki görsel sadece ön yüzdeki cam paneli de gösteriyor olabilir. Bu, Pixel 4'ün tüm sensörler ve ekranı bu panelin altında, alışıldık konumlarında bulundurması ihtimalini hesaba kattığı için mantıklı bir açıklama olabilir. Son olarak, patent Pixel 4 ile ilgili olmayan bir belge de olabilir. Bu durumda Google'ın patenti doldurma amacının zamanının ötesinde bir düşünce ile Pixel akıllı telefon tasarımını güvence altına almak istemesi olabilir.
Google'ın Pixel 3 modelini geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı düşünüldüğünde, yeni Pixel modeli için önümüzde daha çok uzun bir süre olduğu açıkça görülüyor. Bu süreçte model hakkında yeni bir bulguya rastlandığında bunu sizinle paylaşıyor olacağız.
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