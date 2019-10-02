Google Pixel 4 Tam Olarak Göründü
Google'ın yeni telefonu Pixel 4'ün tanıtım hazırlıkları süredursun, telefon bu kez çok net bir biçimde göründü!
- Ercan Uğurlu
Google Pixel 4'ün tanıtımı yaklaşırken, telefonla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yoğun olarak sızdırılan görsellerin ve bilgilerin yanı sıra, en son gelen haber ise, sızıntılarıyla meşhur @evleaks tarafından oldu.
Evan Blass tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşım, Google'ın son telefonu Pixel 4'ü net şekilde ortaya koyuyor. Sızıntının adresi Evan Blass olunca, Pixel 4'ün bu şekilde sahneleneceğini söyleyebiliriz.
Arka planında "P4" görseli bulunan telefon, kavisli kenarlarıyla dikkat çekiyor. Kameralarını arka yüzünde, son dönemde çokça görmeye başladığımız gibi kare şeklinde ayrılmış bir alanda toplayan telefonda, arka yüzeyde başka bir detay ise Google'ın logosu oluyor.
Tekrar ön yüze geldiğimizde, Pixel 4'ün de tıpkı Pixel 3 gibi ekran çerçevelerini kaldırmayacağını görmek mümkün. Son telefonunda da kamera ve ahizeyi çerçeve üzerinde tutmaya devam edecek gibi duran Google, Pixel 4'ü 15 Ekim'de tanıtacak. Buna ufak bir ipucu da, yine arka plan görselinde yer alan tarih bilgisi oluyor.
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