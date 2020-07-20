Google Pixel 4 XL'nin Arka Yüzünde "Cam Sorunu" Çıktı

Google'ın Pixel 4 XL telefonunu kullananlardan bazıları, telefonun arka cam yüzeyinin yerinden çıkmaya başladığını söylüyor!

Pixel 4 XL'nin Arka Yüzünde "Soyulma" Sorunu

Bazı Google Pixel 4 XL kullanıcıları, telefonun arka cam yüzeyinin yerinden sıyrılmaya başladığını söylüyor. Sinir bozucu durum, ilk olarak ocak ayında Google'ın destek forumlarında iki kullanıcıda ortaya çıkmıştı ancak şikayetlerin sayısı artıyor.

Sorunla ilgili görüntülerde arka cam panelin çerçeveden ayrılmaya başladığı gözleniyor. Sorunu yaşayan kullanıcılar, telefonu hiç düşürmediklerini söylüyorlar. Yani sorun, kullanıcının verdiği bir fiziksel hasardan kaynaklanıyor gibi görünmüyor. Forumlarda yazılanlar arasındaki bir yoruma göre kullanılan yapıştırıcı, zamanla camı ve çerçeveyi bir arada tutma işlevini kaybediyor.

Pixel 4 XL, Ekim 2019'da piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla bu sorun, cihazın çıkışının üç ay ardından gün yüzüne çıkmıştı. Bazı Reddit gönderilerinde kullanıcılar, çoğu kullanıcının camın yerinden çıktığını altı ay sonra fark ettiğini söylüyor. Bir tamir teknisyeni ise, bu sorunun bilindiğini ve arızalanan pil bağlantısı nedeniyle pilin akmasından kaynaklandığını ileri sürüyor.

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Google Pixel 4 XL'nin Arka Yüzünde "Cam Sorunu" Çıktı

 

 