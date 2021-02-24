Google Pixel 4XL'deki kaza algılama özelliği sayesinde hayatı kurtuldu!

Google, akıllı telefonlarının değerini, donanımla değil yazılımsal özellikleri ile yükseltiyor. Google Pixel 4XL telefonların en dikkat çekici özelliklerinden biri "Trafik Kazası Algılama" özelliği. Bu özellik sayesinde kaza yapan bir sürücünün hayatı kurtuldu.
Uçuruma Yuvarlandı, İş Makinesinin İçinde Sıkıştı
Chuck Walker isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan olaya göre, Walker, kasım ayının son günlerinde özel mülkünde küçük bir iş makinesiyle çevre düzenlemesi yapıyordu. Bir anda arazinin yakınındaki uçurumdan yuvarlanan Walker'ın, takla atan araçta 7 kaburgası ile 4 omur kemiği kırıldı. İş makinesinin içinde sıkışan ve bir süre sonra bilincini kaybeden Walker'i akıllı telefonu kurtardı.
Kaza Sonrası Google Pixel 4XL Sağlık Ekipleri İle İletişime Geçti
Daha önce telefonundaki "Trafik Kazası Algılama" özelliğinden haberdar olup, bu özelliği aktifleştiren Walker'ın Google Pixel 4XL akıllı telefonu kaza sonrası devreye girdi.
O anlarda bir kazanın yaşandığını anlayıp, 911 ile iletişim kurmayı başaran telefondan konum bilgisi alan sağlık ekipleri, doğrudan olay yerine hareket ettiler.
Walker, bilinci yerine geldiğinde sağlık ekiplerinin kendini kurtarmak için çaba sarf ettiklerini gördüğünü söyledi.
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