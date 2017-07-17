Google Pixel XL'ın "Çok Gümüş" Modeli Sızdı
Google Pixel 2 XL'a ilişkin sızıntılar sürüyor. Bu defa da telefonun "Çok Gümüş" rengi ortaya çıktı!
Google'ın yeni Pixel ve Pixel XL modellerinin sızıntıları sürerken, son olarak bu telefona ilişkin "sıkılma" haberini görmüştük hatırlarsanız. Google Pixel 2 XL'in de tıpkı HTC U11 gibi "sıkmaya" karşı duyarlı çerçevelere sahip olabilecek olması, elbette bu telefonlara farklı bir işlevsellik sağlayacak. Bunu telefonlar tanıtıldığı zaman göreceğiz. Öte yandan siyah renkli modeliyle de daha önce sızan Pixel 2 XL, şimdi yeni bir renkle daha karşımıza çıktı. Bu defaki renk "Çok Gümüş".
Bir mobil muhabir ve konsept tasarımcısı olan Benjamin Gesgin, Twitter'da, Google Pixel 2 XL'ın "Very Silver" modelinin nasıl görünebileceğini yaptığı paylaşımda gösterdi. Elbette bu resmi bir model değil, Gesgin'in bir "render" çalışması. Daha önce @AndroidPolice'ın paylaştığı 2017 Google Pixel XL'ın siyah renkli modelini temel alarak bu çalışmayı yapan Gesgin, elbette Pixel'in kendine has tarzını korumuş.
Bir Pixel telefondan bekleyebileceğiniz gibi iki renk kombinasyonundan oluşan "Çok Gümüş" renkli model, göze oldukça hoş görünüyor. Ayrıca Google'ın bu yıl Pixel XL'da 6 inçlik bir AMOLED ekran kullanması bekleniyor, ancak bu henüz teyit edilmiş değil. Bekliyoruz...
Ercan Uğurlu
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