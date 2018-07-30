Google Pixel'e "akıllı şarj" cihazı
Google'ın bu yıl yoğunlaşmak istediği Pixel telefonlar, bir "akıllı şarj" cihazıyla gelebilir
Google'ın bu yıl içinde birkaç tane Pixel 3 telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığını biliyoruz ve artık bir Pixel Stand şarj yuvasının da yolda olduğuna dair ipuçları bulunuyor. Cihazın sahip olacağı söylenen özelliklerin arasında ise kesintisiz Google Asistan entegrasyonu da bulunuyor.
Başka bir deyişle, 9to5Google'ın da belirttiği üzere, Pixel telefonunuzu Pixel Stand'ınıza yerleştirdiğinizde, telefonunuz kilitliyken bile Google Asistan'a sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun, temel olarak Amazon Fire tabletinizi bir Echo Show hoparlörüne dönüştüren, Amazon'un kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü şarj yuvalarına benzediği söylenebilir.
Google uygulamasının yeni bir sürümü için kodun derinlerinde Pixel Stand'a yapılan referans da bulundu ve bu nedenle bu söylentiler oldukça kabul edilir gözüküyorlar. Ayrıca, Pixel telefonlarının bu sene sunacakları söylendiği üzere, şarj yuvasının kablosuz şarj özelliği de sunması muhtemel.
Sızan görüntüler ile Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin neye benzeyebileceğinin işaretlerini görmüş olsak da, şimdiye kadar cihazın teknik özelliklerinde fazla bir bilgi ortaya çıkmış değil. Snapdragon 845 CPU'nun kullanılacağına kesin gözüyle bakılsa da, ancak bu fikrin temel olarak çok yüksek olasılıklı bir tahmin olduğunu unutmamakta fayda var.
Google'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında düzenleyeceği etkinlik, tamamen Pixel markalı cihazlara odaklanacak gibi görünüyor. Telefonların ve belki bir şarj istasyonun yanı sıra, Google'ın başka bir Pixelbook ve ilk Pixel akıllı saatini hazırladığına dair söylentiler de bulunuyor.
Google'ın seçenekler arasında akıllı bir kablosuz şarj cihazı eklemesinin firma için kesinlikle mantıklı olduğu rahatlıkla söylenebilir ve Samsung'un şu anda benzer bir şey üzerinde çalıştığı da biliniyor.
Levent Öztürk
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